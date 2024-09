Esonero De Rossi, come l’hanno presa i calciatori? L’allenamento, le reazioni e il ‘problema Dybala’

CalcioWeb

L‘esonero di Daniele De Rossi ha sorpreso tutto l’ambiente della Roma, calciatori compresi. Alle 07:30 della mattinata di ieri, DDR si trovava a Trigoria con il suo staff per preparare la partita contro l’Udinese. L’allenamento era regolarmente in programma poco più tardi. Alle 08:00 la comunicazione della Roma sull’esonero di De Rossi, notizia che i calciatori hanno appreso tra messaggi sul gruppo squadra, social e internet. Il tutto mentre si recavano all’allenamento che, ovviamente, è saltato.

Le reazioni dei calciatori della Roma: i messaggi per De Rossi

“Inizio folle“, il commento social di Mats Hummels, ultimo arrivato in casa Roma, che aveva indicato proprio in De Rossi una delle ragioni della sua firma con i giallorossi.

Tanti i messaggi di sostegno: da capitan Pellegrini (“Compagno, amico, capitano, mister“) a Mancini (“Un onore lavorare insieme a te“), da Svilar (“Grazie per aver cambiato la mia vita“) a Paredes (“Sempre grato“).

Il messaggio di Dybala

Capitolo a parte per Paulo Dybala. L’argentino è stato il ‘problema’ dell’estate della Roma: era praticamente venduto, De Rossi se n’era fatto una ragione dichiarando che lui non avrebbe trattenuto nessuno, di comune accordo con la società. La Roma viene prima di tutti: dei calciatori come Dybala e degli allenatori come De Rossi.

Finisce, poi, che Dybala resta e diventa un problema tattico per De Rossi (che pensava a un 4-3-3 senza di lui e ha dovuto ripiegare su un 3-5-2 con lui e Soulè incerto sulla posizione in campo), mentre De Rossi viene esonerato. “Mister, non sono stati molti mesi, ma sono stati sufficienti per trasmetterci tante cose a livello sportivo e umano. Il calcio è spesso ingiusto… grazie per tutto e ti auguro il meglio per il tuo futuro”, il messaggio di Dybala. A scanso di equivoci, il problema non era fra loro due.