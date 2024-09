Paura nel calcio: ex calciatore ferito in una aggressione: gli hanno sparato a una gamba | NOME e FOTO

CalcioWeb

Un episodio di follia ha sconvolto anche il mondo del calcio. L’ex attaccante turco e del Fenerbahce Serhat Akin è stato colpito al piede mentre usciva da uno studio televisivo a Istanbul. La conferma è arrivata proprio dal diretto interessato. “Mi hanno sparato al piede dopo il programma”, ha scritto Akin su X, condividendo un’immagine della sua caviglia insanguinata.

Akin è stato portato in ospedale per le cure, ha riferito l’agenzia di stampa statale Anadolu. Le riprese delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato l’aggressore mentre scappava in moto. Akin stava lasciando lo studio dove è un opinionista sportivo dopo la vittoria per 2-1 del Fenerbahce sull’Union Saint-Gilloise in Europa League. Il motivo esatto dietro l’attacco non è stato immediatamente chiaro.

Le parole del ministro dello Sport

Il ministro dello Sport Osman Askin Bak, la Federazione calcistica turca (TFF) e il Fenerbahce hanno condannato l’incidente. “Condanniamo fermamente l’aggressione atroce e auguriamo a Serhat Akin una pronta guarigione”, ha scritto la TFF su X.