Formula 1, Norris domina il GP di Singapore! Super rimonta di Leclerc | CLASSIFICA

Norris ce l’ha fatta, finalmente è riuscito a portare a casa una vittoria senza fare errori, o quasi, perché in un paio di occasioni Lando ha rischiato di buttare via tutto il buon lavoro del weekend, toccando il muro anche nel GP di Singapore.

Dietro di lui ringhia Verstappen, altra gara da campione quella di Max che limita i danni, aiutato da Ricciardo che toglie il punto del giro veloce a Norris. Ora Lando non è più padrone del proprio destino.

Piastri arriva terzo, dopo le prestazione di buon livello degli ultimi due GP, Oscar oggi ha deluso un po’.

Dietro di lui Russell e Leclerc. Charles chiude un’ottima rimonta dalla 9º posizione, peccato perché il ritmo per il podio c’era. Ottimi punti anche per Hulkenberg, soprattutto per la lotta al 6º posto nel Mondiale Costruttori.

La classifica piloti di Formula 1

Max Verstappen (Red Bull) 331 Lando Norris (McLaren) 279 Charles Leclerc (Ferrari) 245 Oscar Piastri (McLaren) 237 Carlos Sainz (Ferrari) 190 Lewis Hamilton (Mercedes) 174 Sergio Perez (Red Bull) 144 George Russell (Mercedes) 155 Fernando Alonso (Aston Martin) 62 Lance Stroll (Aston Martin) 24 Nico Hulkenberg (Haas) 24 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 Alexander Albon (Williams) 12 Pierre Gasly (Alpine) 8 Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7 Kevin Magnussen (Haas) 6 Esteban Ocon (Alpine) 5 Franco Colapinto (Williams) 4 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0