Fonseca inGabbia l’Inter e salva la panchina: il Milan torna a vincere il derby dopo 2 anni | CLASSIFICA

Era dal 3 settembre 2022 che il Milan non vinceva il derby contro l’Inter, 6 incontri consecutivi tra Supercoppa, Serie A e Champions League, 14 gol fatti e 2 subiti. Digiuno interrotto questa notte, nel momento peggiore della stagione, spalle al muro, con la panchina di Fonseca che traballa come non mai.

Reazione d’orgoglio, di nervi, dei rossoneri schierati con un 4-4-2/4-4-1-1 dal tecnico portoghese che va all-in e vince il piatto con una squadra più compatta del solito, ancora un po’ insicura su certi meccanismi, ma che ha mostrato la reazione nervosa tanto invocata dai tifosi. L’Inter, forse un po’ scarica dalle fatiche di Champions, ha avuto le sue occasioni ma ha sofferto come mai aveva fatto nelle stracittadine di questi anni.

Inter-Milan, il racconto della partita

Il Milan parte sulla falsariga della sfida contro il Liverpool: Pulisic trova una traccia per vie centrali, slalom fra le maglie nerazzurre e puntata a battere Sommer sul tempo per lo 0-1 rossonero. Inter colpita a freddo, ‘cugini’ volenterosi e più compatti del solito. Con il passare dei minuti cresce l’intensità dei ragazzi di Inzaghi che trovano il pari al 28′ con una combinazione Lautaro-Dimarco che porta l’esterno nerazzurro in gol. Nel finale di primo tempo Maignan si distende su un velenoso diagonale di Thuram salvando il risultato prima dell’intervallo.

Nella ripresa, pronti via, primo squillo di Leao con un colpo di testa a botta sicura neutralizzato da Sommer con un grande riflesso. Il portiere svizzero si ripete anche su una conclusione di Reijnders che porta a un calcio d’angolo dal quale Mariani fischia un rigore per tocco di braccio di Lautaro, poi tolto dal Var: solo spalla.

Dall’altra parte Maignan risponde presente sulla girata di Lautaro. Sommer dice no, nuovamente, pescato in contropiede al 76′. Milan decisamente più fresco: Reijnders fa a fette la linea nerazzurra con un filtrante, Abraham spara a lato da posizione ghiotta.

Nel finale, quando la gara sembra scivolare verso l’1-1, il Milan trova un sorprendente, ma meritato, vantaggio: punizione di Reijnders, testa di Gabbia che segna l’1-2 e diventa l’inaspettato eroe del derby. Fonseca salva la panchina: sarà la svolta o solo un fuoco di paglia?

Risultati 5ª Giornata Serie A

Venerdì 20 settembre

Ore 18:30

Cagliari-Empoli 0-2

Ore 20:45

Verona-Torino 2-3

Sabato 21 settembre

Ore 15:00

Venezia-Genoa 2-0

Ore 18:00

Juventus-Napoli 0-0

Ore 20:45

Lecce-Parma 2-2

Domenica 22 settembre

Ore 12:30

Fiorentina-Lazio 2-1

Ore 15:00

Monza-Bologna 1-2

Ore 18:00

Roma-Udinese 3-0

Ore 20:45

Inter-Milan 1-2

Lunedì 23 settembre

Ore 20:45

Atalanta-Como

Classifica Serie A

Torino 11 Napoli 10 Udinese 10 Juventus 9 Empoli 9 Inter 8 Milan 8 Lazio 7 Atalanta 6 Roma 6 Verona 6 Fiorentina 6 Bologna 6 Parma 5 Genoa 5 Lecce 5 Venezia 4 Monza 3 Como 2 Cagliari 2