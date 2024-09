F1, Piastri vince una gara da campione a Baku! Leclerc a podio, incidente Sainz | CLASSIFICA

CalcioWeb

Un’altra gara da batticuore quella della F1, di scena in Azerbaijan, con 4 piloti in lotta per la vittoria per tutta la durata del gran premio. Ad inizio gara con gomme medie era la Ferrari di Leclerc la più veloce in pista, con Charles che ha aperto un gap di 5 secondi sui rivali, poi il passaggio alle dure ha permesso a Piastri di riavvicinarsi.

Qui l’australiano si inventa un sorpasso magistrale, prendendo la leadership del gran premio e la prima posizione diventerà un gran vantaggio nella gestione gomma, questa unita ad una super difesa permetterà al pilota n.81 porta di portare a casa la seconda vittoria della sua carriera in F1.

Nel frattempo si infiamma la lotta per il podio, con Sainz, Perez e Leclerc. I primi due si scontreranno al penultimo giro chiudendo la gara contro il muro. Ne approfitta Russell per prendere il gradino più basso del podio. Bravo Norris, questa volta bisogna dirglielo, che dalla 15º posizione risale fino alla 4ª, davanti a Verstappen 5º. Da applausi i due giovani talenti, Colapinto e Bearman entrambi a punti. La F1 tornerà in azione settimana prossima a Singapore.

La classifica piloti dopo il GP dell’Azerbaijan

Max Verstappen (Red Bull) 313 Lando Norris (McLaren) 254 Charles Leclerc (Ferrari) 235 Oscar Piastri (McLaren) 222 Carlos Sainz (Ferrari) 184 Lewis Hamilton (Mercedes) 166 Sergio Perez (Red Bull) 143 George Russell (Mercedes) 143 Fernando Alonso (Aston Martin) 58 Lance Stroll (Aston Martin) 24 Nico Hulkenberg (Haas) 22 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 Alexander Albon (Williams) 12 Pierre Gasly (Alpine) 8 Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7 Kevin Magnussen (Haas) 6 Esteban Ocon (Alpine) 5 Franco Colapinto (Williams) 4 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

Classifica Costruttori Formula 1

McLaren 476 Red Bull 456 Ferrari 425 Mercedes 309 Aston Martin 82 Racing Bulls 34 Haas 29 Williams 16 Alpine 13 Kick Sauber 0