“Forza Pocho”: grave il calciatore Yuri Di Gregorio dopo un terribile incidente

Il mondo del calcio a 5 è in ansia per le condizioni di Yuri Di Gregorio, detto ‘El Pocho’. Il 33enne, laterale offensivo del Real Sesto di Sesto Calende, è stato vittima di un terribile incidente avvenuto a Barlassina, in provincia di Monza.

Il calciatore è stato portato in ospedale e come riporta ‘Corriere.it’ versa in condizioni critiche. Secondo le ricostruzioni il furgoncino bianco condotto da Di Gregorio è andato a impattare contro un Mercedes su cui viaggiavano un 42enne e una bambina di 13 anni, rimasta ferita in modo lieve.

Il messaggio della squadra

“Le circostanze sono molto serie e, al momento, la prognosi sulle sue condizioni di salute è riservata. Questa notizia ha colpito profondamente l’intera squadra e la società, lasciandoci in uno stato di sgomento e preoccupazione. Tutti noi ci stringiamo attorno a Yuri e ai suoi cari, offrendo loro sostegno e affetto”, scrivono sulla pagina officiale del Real Sesto.