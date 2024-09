Infortunio Castellanos, apprensione Lazio: diagnosi e tempi di recupero

CalcioWeb

È il leader carismatico della Lazio ed è secondo nella classifica marcatori di Serie A con 3 reti alle spalle di Retegui e Thuram (4 gol, ndr). Valentin Castellanos, ‘Taty’ per tutti, è l’idolo dei tifosi biancocelesti e anche un riferimento offensivo importante per la squadra. Per questo la sua possibile assenza contro la Fiorentina ha messo l’ambiente biancoceleste in apprensione. L’infortunio occorso a Castellanos contro il Verona non è grave, si tratta di un problema muscolare agli adduttori della coscia sinistra, ma la sua presenza domenica a Firenze è in dubbio.

Il comunicato della Lazio

“Lo staff medico della SS Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Tali accertamenti hanno evidenziato un edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per precisare i tempi di recupero“. Così la Lazio in una nota sul proprio sito ufficiale.