Inter, grana Joao Mario: cifra folle chiesta dallo Sporting come indennizzo

Joao Mario torna a essere un problema per l’Inter. Il centrocampista portoghese, acquistato dai nerazzurri per 40 milioni nel 2016 e salutato definitivamente nel 2021, dopo tante ombre e poche luci, rappresenta il contendere di una battaglia legale fra Inter e Sporting, i due club che ormai 8 anni fa hanno concluso l’affare. Secondo il quotidiano “Record”, infatti, lo Sporting vorrebbe un indennizzo da 30 milioni di euro e a pagarlo dovrebbe essere l’Inter.

L’oggetto del contendere riguarda proprio l’addio di Joao Mario. Il centrocampista ha rescisso il suo contratto dopo i prestiti alla Lokomotiv Mosca e allo stesso Sporting Lisbona. Da free agent ha poi firmato con i rivali del Benfica. Tutto regolare, no? Secondo lo Sporting… no.

I portoghesi sostengono che la rescissione sia stata uno stratagemma per aggirare la clausola presente sul contratto che impediva all’Inter di cedere il calciatore ad altre squadre portoghesi: in caso contrario, la penale sarebbe stata proprio di 30 milioni (l’attuale cifra richiesta come indennizzo). I lusitani, dopo che la Fifa ha respinto il primo ricorso, si sono rivolti al Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport): il 9 dicembre ci sarà la prima udienza.