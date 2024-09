Inter, Inzaghi a testa alta: “sempre alla pari contro i più forti!” E sul derby…

CalcioWeb

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, si è presentato ai microfoni dei giornalisti per commentare l’ottima prestazione in Champions League contro il Manchester City.

“Abbiamo fatto un’ottima gara, i ragazzi sono stati giganteschi in quello che gli avevo chiesto. Abbiamo fatto un’ottima partita contro una delle migliori al mondo. Nel finale abbiamo un po’ sofferto, ma abbiamo fatto una grande partita in un campo difficilissimo”, sono state le prime parole del tecnico.

“La loro è una squadra fortissima. Pensando che loro sono i migliori al mondo e noi abbiamo giocato due partite praticamente alla pari con loro… Oggi è finita in pareggio”.

Il derby

“Sappiamo tutti cosa significa, per la società e per i tifosi che anche a Manchester sono stati strepitosi. Ora recuperiamo le energie, quelli che non hanno giocato si sono allenati stasera. Affrontiamo una squadra di valore e cercheremo di preparare un’ottima gara”, conclude Inzaghi.