Inter-Milan 1-2, le pagelle di CalcioWeb: attaccanti nerazzurri in… Gabbia

Si è concluso con un colpo rossonero il derby tra Inter e Milan, valevole per la 5ª giornata del campionato di Serie A. La partita è stata nel complesso equilibrata tra due squadre in lotta per obiettivi importanti e si è decisa nel finale.

La gara si sblocca al 10′ grazie ad un gol realizzato di Pulisic. Al 28′ è Dimarco a siglare il pareggio dopo la giocata di Lautaro Martinez. All’89’ è Gabbia con un perfetto colpo di testa a regalare il derby ai rossoneri. Il tecnico Pualo Fonseca salva la panchina nella partita più importante della stagione.

Le pagelle di CalcioWeb

INTER (3-5-2):

Sommer voto 7: decisivo in tre occasioni: si supera sul colpo di testa di Leao, poi sul tiro deviato di Reijnders e il tiro di Leao. Non può nulla su Gabbia.

Pavard voto 5.5: non chiude in occasione della percussione vincente di Pulisic.

Acerbi voto 5.5: come Pavard in occasione del gol rossonero, per il resto non commette gravi errori.

Bastoni voto 6: è il migliore della retroguardia nerazzurra ma senza entusiasmare (dall’82’ Carlos Augusto s.v.).

Dumfries voto 6: una partita completa nelle due fasi del gioco ma senza incidere (dal 63′ Darmian 6).

Barella voto 6.5: è il migliore della mediana nerazzurra per quantità e qualità (dal 74′ Zielinski s.v.)

Calhanoglu voto 6: fa girare bene la squadra ma il giallo nel primo tempo lo limita un po’. (dal 63′ Asslani 6).

Mkhitaryan voto 5: perde un pallone sanguinoso sul gol del Milan, poi anche un cartellino giallo (dal 63′ Frattesi 5.5).

Dimarco voto 7: un attaccante in più nella metà campo avversaria: trova il gol del pareggio.

Lautaro Martinez voto 6.5: non è il miglior Lautaro ma è decisivo nella giocata per il gol di Dimarco. Anche una bella girata nel finale.

Thuram voto 6: un po’ meno bene rispetto alle altre partite ma forse aveva abituato molto bene.

MILAN (4-4-2):

Maignan voto 6.5: non è responsabile sul gol di Dimarco, per il resto si conferma molto attento.

Emerson voto 5.5: ancora una partita con più bassi che alti.

Gabbia voto 7: con la fisicità limita (per quanto possibile) gli attaccanti nerazzurri. Sigla il gol della vittoria con un perfetto colpo di testa.

Tomori voto 6: è il difensore di maggiore affidamento: oggi una prestazione attenta.

Theo Hernandez voto 6: è in grado di spaccare le partite in ogni momento. Nel derby non si mette in mostra.

Pulisic voto 7.5: l’uomo del match in compagnia di Gabbia. Sblocca il risultato con un gol da grande attaccante (dal 78′ Okafor s.v.).

Reijnders voto 7: una prestazione totale. Dimostra un piede ‘educato’ con assist per i compagni. ‘Pennella’ per il gol di Gabbia.

Fofana voto 6: riscatta la pessima prestazione in Champions League contro il Liverpool.

Leao voto 6: primo tempo da spettatore. Nel secondo tempo entra in partita ma non è concreto in zona realizzativa (dall’87’ Chukwueze s.v.).

Morata voto 6: partita un po’ deludente: l’impatto con la maglia rossonera non è stato dei migliori (dal 78′ Loftus-Cheek s.v.).

Abraham voto 6.5: regala a Leao il gol del vantaggio ma il portoghese non lo sfrutta. Poi sfiora anche il gol (dal 92′ Pavlovic s.v.).