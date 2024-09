Inzaghi per il record, Fonseca rischia tutto: Milan-Inter si gioca (e si vince) dalla panchina

CalcioWeb

Milan-Inter non è mai una gara come le altre anche se le due anime calcistiche di Milano, mai come questa volta, arrivano alla stracittadina più famosa al mondo con due umori totalmente differenti. L’Inter ha il vento in poppa, lo scudetto sul petto e qualche giorno fa ha messo paura al Manchester City; il Milan è in crisi, contestato, con l’allenatore sulla graticola e ha subito una netta ripassata dal Liverpool in Europa.

Un derby che, mai come quest’anno, si gioca soprattutto sulle panchine: Simone Inzaghi va a caccia del record storico di derby vinti consecutivamente, Paulo Fonseca mette sul piatto tutto, compreso il suo futuro in rossonero.

Inzaghi punta al record di 7 derby consecutivi

In 115 anni di storia, 180 derby giocati, nessuno ha mai vinto 7 derby consecutivi. Simone Inzaghi è a un passo dalla storia con 6 vittorie in fila negli ultimi anni. Da quando siede lui sulla panchina dell’Inter, per il Milan sono dolori: tra Supercoppa Italiana, Serie A, Coppa Italia e Champions League i rossoneri non vincono dal 3 settembre 2022, oltre 2 anni. I gol fatti dall’Inter sono 14, quelli subiti appena 2. Numeri che la dicono lunga su quanto Milano sia colorata di nerazzurro: una vittoria iscriverebbe Inzaghi nel libro dei record e la sua Inter parte nettamente favorita.

Fonseca si gioca tutto, ma proprio tutto

Veniamo al Milan. Paulo Fonseca sembra avere un timer che scorre inesorabile sopra la propria testa e punta alle 23:00 di domenica sera. Post derby il suo futuro potrebbe essere deciso in maniera definitiva: in caso di sconfitta l’esonero è altamente probabile. Per evitare un De Rossi bis il tecnico portoghese deve fare l’impresa e portarsi a casa la stracittadina, senza se e senza ma. A parole è facile, ne siamo consapevoli.

Dopo l’1-3 subito dal Liverpool il margine di errore è praticamente nullo e l’ambiente non perdonerà l’ennesimo derby perso a pochi mesi di distanza da quello che ha regalato ai ‘cugini’ la seconda stella. Fonseca cerca disperatamente compattezza e solidità contro la squadra più solida e compatta del campionato.

Una vittoria gli darebbe fiducia, lo legittimerebbe, gli permetterebbe di essere colui che ha spezzato la serie di 6 sconfitte consecutive nel derby. Una sconfitta, forse anche un pareggio, potrebbero rappresentare il capolinea. Fonseca va all in.