Juventus, senti Conceicao: “mi ispiro a Cristiano Ronaldo. Thiago Motta mi migliorerà”

CalcioWeb

“Migliorerò molto con Thiago Motta, sono sicuro che mi porterà a un livello successivo. Mi ha detto di godermi l’esperienza e di mostrare il mio calcio mettendo le mie qualità“. È quanto dichiarato dall’attaccante della Juventus Francisco Conceicao nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Per quanto riguarda l’infortunio sono tranquillo perché non è niente di grave. Il recupero va bene, lavoro tutti i giorni“, aggiunge il 21enne portoghese.

“Mi sento molto bene qui, sono stato accolto nel migliore dei modi da compagni e staff. Le sensazioni sono positive, voglio dare continuità. Quando ti chiama un club come la Juventus è normale voler venire immediatamente. Sono sicuro di aver preso la decisione giusta“, aggiunge il figlio d’arte.

Il 21enne portoghese proverà ad emulare in bianconero le gesta del connazionale Cristiano Ronaldo: “Non ho parlato con Cristiano del mio arrivo qui a Torino. Per me è un punto di riferimento, mi rivedo in lui e nella sua voglia di migliorare sempre“.