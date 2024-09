Juventus, Thiago Motta in conferenza: da Douglas Luiz a Koopmeiners, la situazione

CalcioWeb

E’ la vigilia di Empoli-Juventus, sfida valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A. In conferenza stampa si è presentato l’allenatore Thiago Motta.

“I ragazzi si sono allenati bene e sono felice che molti siano rimasti qua. Sono felice anche per quelli che sono andati in Nazionale, hanno giocato e fatto esperienze diverse. Sono tornati tutti bene, sono contento perché abbiamo quasi tutti a disposizione. Nico ha giocato, Danilo ha giocato, Fede ha giocato… Stanno tutti bene. Il calendario lo conosciamo, sappiamo cosa dobbiamo affrontare e lo faremo con grande entusiasmo ma passo dopo passo”, sono state le prime parole di Thiago Motta.

Su Douglas Luiz e Koopmeiners: “sono due grandi giocatori come tanti altri che abbiamo in rosa. Vediamo domani chi incomincerà la partita. Abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori forti. Le difficoltà di Douglas? Nessuna difficoltà”.

Adzic e i giovani: “sta bene, si è allenato bene. Per quanto riguarda i giovani, dipende tutto da loro. Io non guardo l’età o la nazionalità. Guardo il momento e guardo quello può dare alla squadra. Loro portano entusiasmo e bisogna sfruttare il momento. I giovani hanno bisogno di calciatori come Gatti, Danilo, Bremer, Cambiaso. Hanno bisogno anche di esperienza per emergere e crescere per il bene della Juventus”.