Juventus, le ultime sulle condizioni di Nico Gonzalez in vista dell’Empoli

Si avvicina il ritorno in campo in Serie A e arrivano buone notizie anche in casa Juventus in vista della trasferta contro l’Empoli. La contusione alla caviglia è alle spalle: Nico Gonzalez torna a disposizione nella sua Argentina. L’ex Fiorentina ha ritrovato anche la rete nella sconfitta contro la Colombia.

Il calciatore argentino sarà a disposizione di Thiago Motta per la partita contro l’Empoli. Probabile un ingresso dalla panchina. Il tecnico ex Bologna, infatti, potrebbe confermare Cambiaso in posizione avanzata. Poi Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Vlahovic. A centrocampo molto probabile l’inserimento di Douglas Luiz dopo le prime panchine a sorpresa.