La Serie C fa visita alla Pianese: il comunicato

CalcioWeb

La Serie C ha fatto visita alla Pianese. A conoscere la squadra neo promossa,il Presidente Matteo Marani e del direttore generale Emanuele Paolucci.

Il comunicato

“La Serie C fa visita al quartier generale della Pianese, club toscano neopromosso in Serie C NOW 2024-25.

Il Presidente, Matteo Marani, e il Segretario Generale, Emanuele Paolucci, accolti nel quartier generale del club dal Presidente della Pianese, Maurizio Sani, dal Direttore Sportivo, Francesco Cangi, e dal primo cittadino, Franco Capocchi, si sono confrontati con i vertici societari su temi centrali per il mondo Serie C: dal calcio giovanile agli impianti sportivi, passando per le iniziative in programma durante la stagione appena cominciata.

Per il club di Piancastagnaio, realtà della provincia di Siena, si tratta della seconda partecipazione alla Serie C, dopo avervi debuttato nella stagione sportiva 2019-2020: un esempio di progettualità sportiva e di investimento sui giovani (in campo nell’ultima gara di Serie C NOW è sceso un solo giocatore over trenta) in linea con una Serie C che punta forte sullo sviluppo dei talenti e che rappresenta in maniera capillare 60 città e 19 regioni italiane.”