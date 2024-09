Il Lecce calcio, un modello costruito passo dopo passo: il ‘patrimonio’ Pantaleo Corvino

CalcioWeb

Ce n’era abbastanza per tracollare, club e ambiente. Dopo avere imbarcato 6 reti senza segnarne alcuna nei primi due turni una squadra piccola come il Lecce avrebbe potuto sbracare. E invece no!

Invece i giallorossi hanno ricevuto il Cagliari e, giocando un tempo in inferiorità numerica, hanno portato a casa la partita. Ma non è solo un aspetto tecnico questo, pur se il lavoro straordinario di Gotti sotto l’aspetto della costruzione di un’identità di squadra è ben visibile: Lecce è ormai un modello, un esempio costruito passo dopo passo da una proprietà solida ma non adusa a sperperare i denari né a vivere di proclami, Lecce è la lungimiranza, la competenza, le conoscenze di un patrimonio del calcio italiano come Pantaleo Corvino.

Lecce è il baluardo delle speranze di un Meridione sempre meno rappresentato (siamo vicinissimi al minimo storico dell’inizio anni 2000 con prima proprio il Lecce e poi la Reggina uniche portabandiera del Sud), Lecce è enclave di passione, testimonianza di amore verso il calcio e i colori da parte di gente.

Lo stadio di via del mare è sempre gremito e il Salento vive la partita ancora come una festa. Ecco, se c’è un oscar da dare agli ultimi anni come crescita di club e ambiente, indipendentemente dai – pur lusinghieri – risultati del campo, questo è certamente appannaggio del Lecce, una specie di giapponese nella giungla che combatte anche quando la guerra sembra finita, la resa consumata.

E, lo abbiamo accennato prima, in questo contesto l’applicazione, la serietà, il metodo di Gotti (un signore che ha due lauree e altrettanti master) non solo fanno la differenza ma rappresentano l’interprete migliore per quei sogni di crescita che Corvino sta disegnando anno dopo anno, mattone dopo mattone.

Il calcio romantico, il calcio genuino ha bisogno come il pane di questo Lecce.