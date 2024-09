Liga, Atletico e Real si dividono la posta nel derby: tensione nel finale e gara interrotta | CLASSIFICA

CalcioWeb

Si è concluso in pareggio il derby dell’8ª giornata della Liga spagnola tra Atletico Madrid e Real Madrid: la sfida del Metropolitano è andata in archivio sul punteggio di 1-1 con un botta e risposta nel secondo tempo.

I Blancos continuano a confermarsi molto concreti in attacco ma in difesa non sono così precisi mentre i Colchoneros hanno fallito alcune occasioni prima del gol del pareggio.

Nel secondo tempo si sono registrati anche momenti di tensione. La gara, infatti, è stata interrotta per qualche minuto per lancio di oggetti dietro la porta di Courtois. Il forcing finale della squadra di Simeone porta i frutti con il gol di Correa per il definitivo 1-1.

La classifica

Barcellona 21 Real Madrid 18 Atletico Madrid 16 Bilbao 14 Maiorca 14 Villarreal 14 Osasuna 14 Betis 12 Vallecano 10 Celta Vigo 10 Alaves 10 Girona 9 Siviglia 9 Real Sociedad 8 Getafe 7 Leganes 7 Espanyol 7 Valencia 5 Valladolid 5 Las Palmas 3