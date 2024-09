Lucchese, la furia di Gorgone dopo il match contro la Pianese: “in C serve il Var”

CalcioWeb

E’ una furia Giorgio Gorgone, allenatore della Lucchese, dopo la vittoria sfumata al Porta Elisa contro la Pianese. Il tecnico rossonero è intervenuto in conferenza stampa e si è scagliato contro la terna arbitrale.

“Non ho interesse a parlare della partita, è il terzo arbitraggio in cui sbagliano tanto, troppo. Il rigore per la Pianese che ha riaperto la gara è inesistente. La Pianese è una bella squadra, una neopromossa che darà fastidio a tutti. La Lucchese non è simpatica e forse nemmeno io, ma questa partita era morta e sepolta ed è stata riaperta da un rigore inesistente. Iniziamo a chiamare le cose con il proprio nome.

A Ferrara si sbagliano su un fuorigioco clamoroso su Costantinto, poi ci sono gli episodi di Rimini e i tanti di stasera. Non sono l’allenatore più forte del mondo, ma questa squadra lotta e crea occasioni. Non penso alla malafede, ma questo Var lo vogliamo mettere per la Serie C o no? Lo ripeto, sul 3-1 la partita era chiusa poi c’è stato un rigore inesistente.

Serve più attenzione perché qui ci sono giocatori e staff che lavorano, va trovata una soluzione perché gli errori iniziano ad essere grossolani. Io ogni settimana mi gioco la vita e posso arrabbiarmi un pochettino per tutti questi episodi oppure no? Facciamo qualcosa per questa categoria.

Questa squadra aveva strameritato di vincere questa partita. Siamo partiti un po’ macchinosi su un campo che è imbarazzante, non si offenda nessuno, e nonostante tutto la squadra ha spinto. Però basta, così non va bene“.