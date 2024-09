Lutto per Sinner: morta la zia Margith, le aveva dedicato l’US Open

CalcioWeb

Le lacrime in mondovisione dopo aver vinto gli US Open, secondo Slam della sua carriera. Si era commosso e aveva commosso tutti Jannik Sinner, la dedica era per la zia materna Margith Rauchegger, sorella di mamma Siglinde, morta nella giornata di sabato all’età di 56 anni. La donna era malata da tempo.

Dopo essere tornato da New York, Sinner si era recato subito a Dobbiaco per ritrovare i genitori, il fratello Mark e la zia Margith. La donna ha ricoperto un ruolo importante nella sua crescita in quanto è stata lei ad accudire Jannik e il fratello quando i genitori dovevano lavorare, facendo loro da seconda mamma. La notizia della morte della zia ha raggiunto Sinner all’arrivo a Pechino.