La magica domenica dell’Atalanta tra prima squadra e Under 23: 8 gol e 6 punti! E un calciatore è pronto per il grande salto…

Quella di domenica è stata una giornata indimenticabile per l’Atalanta: la prima squadra ha vinto in rimonta contro la Fiorentina e l’U23 si è imposta con una prestazione da impazzire sul difficile campo della Triestina.

La squadra di Gian Piero Gasperini è stata protagonista di una rimonta da impazzire: dopo un inizio difficile, con i viola avanti per ben due volte, i nerazzurri hanno mostrato carattere e grandissima qualità tecnica, ribaltando il risultato con una prestazione di alto livello. I gol di Retegui, De Ketelaere e Lookman hanno permesso alla squadra di conquistare tre punti importanti per la classifica.

Questa vittoria arriva nel momento perfetto per l’Atalanta, che si prepara con grande fiducia per l’imminente sfida di Champions League contro l’Arsenal. La squadra di Gasperini ha riscattato le ultime sconfitte in campionato contro Torino e Inter e si affaccia con grande entusiasmo alla sfida contro i Gunners per scrivere un’altra pagina di storia.

Atalanta Under 23: valanga di gol contro la Triestina

Ma non è solo la prima squadra a brillare. Anche l’Atalanta Under 23 ha regalato spettacolo, battendo la Triestina con un clamoroso 1-5 in Serie C. La squadra di Francesco Modesto si è portata al quinto posto in classifica nel Girone A e la vetta è distante 5 punti.

Il rendimento della squadra Under 23 non sorprende e conferma il grande lavoro portato avanti dal settore giovanile del club. E già si è vista la ‘mano’ dell’allenatore: la fase offensiva è impressionante e solo la capolista Padova ha realizzato gli stessi gol dei neroazzurrini.

Uno dei protagonisti assoluti del rendimento dell’Under 23 è stato l’attaccante Vanja Vlahovic. Il giovane centravanti classe 2005 ha messo a segno una tripletta impressionante. In campionato sono già 5 i gol dopo appena 4 giornate. Il serbo dato prova di tutto il suo talento e potenziale: rapido e dotato di un grande senso del gol, Vlahovic è considerato uno dei prospetti più interessanti e sembra già pronto per la prima squadra.

Percassi con i piedi per terra

L’Atalanta è guidata da una proprietà molto forte e in grado di mantenere i piedi per terra anche dopo i successi. “Obiettivi per questa stagione? L’Atalanta deve compiere un passo alla volta come ha sempre fatto, iniziando dal conquistare la salvezza anche quest’anno. Non è nostra abitudine sbandierare obiettivi, la nostra storia ce la siamo creata giornata dopo giornata. La scorsa stagione è stata un qualcosa di unico e sono stati fatti altri investimenti importanti, ma ogni annata è diversa e sarà il campo a parlare”. Sono le dichiarazioni Luca Percassi, ad dell’Atalanta nella prima puntata della nuova stagione de “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento.

“Giocare la nuova Champions League ci farà crescere e ci permetterà di ospitare grandi squadre. Dobbiamo essere coscienti di quello che stiamo vivendo, senza però perdere mai di vista la realtà e da dove veniamo”, ha spiegato Percassi che sull’esordio contro l’Arsenal ha aggiunto che i bergamaschi giocheranno “contro una squadra fortissima, ben consapevoli che sarà molto dura, ma è una sfida che rappresenta un’ennesima serata eccezionale per la storia del nostro club”.

L’Atalanta si è dimostrata un passo avanti anche sul fronte stadio: “per la nostra famiglia e tutta la società sarà una grande emozione e un grandissimo orgoglio giocare in Champions League nella nostra casa completamente ristrutturata. Per noi è un capolavoro, con dietro tanto lavoro, però il risultato è straordinario”. Il riferimento è alla ristrutturazione dell’impianto di Bergamo.

“L’Italia è il paese più bello del mondo e tutte le città, piccole o grandi che siano, meritano uno stadio degno. Speriamo che l’Atalanta con questo progetto possa rappresentare uno stimolo affinché venga permesso anche ad altre società di poter investire”, ha concluso Percassi.