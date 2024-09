Messina-Casertana, giallorossi a caccia di risultati: le probabili formazioni

CalcioWeb

Sarà alle ore 20.45 il fischio d’inizio del match che vedrà protagoniste Messina e Casertana, gara valevole per 5° giornata del campionato di Serie C. La squadra giallorossa è chiamata a riscattare la sconfitta rimediata a Crotone e a dare continuità alle positive prestazioni fornite, fin qui, in casa.

Le probabili formazioni

MESSINA (4-3-3): Curtosi; Salvo, Manetta, Marino, Lia; Pedicillo, Anzelmo, Garofalo; Anatriello, Re, Petrungaro. A disp.: Krapikas, Di Bella, Ndir, Ortisi, Frisenna, Mamona, Cominetti, Petrucci, Luciani, Morleo, Adragna, Rizzo. All. Modica.

CASERTANA(4-2-3-1): Zanellati; Mancini, Bacchetti, Gatti, Falasca; Bianchi, Damian; Paglino, Proia, Carretta; Satriano. A disp.: Pareiko, Vilardi, Fabbri, Kontek, Rocca, Collodel, Deli, Matese, Asencio, Bakayoko, Capasso, Iuliano, Salomaa. All. Iori.