Milan, Ibrahimovic torna con il botto: il solito show e la frecciata a Boban

Il Milan è in campo per la partita di Champions League contro il Liverpool e di certo non è passato inosservato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic dopo le ultime polemiche.

“Il mio ruolo? E’ semplice, tanti parlano. Comando io, sono io il boss e tutto il resto lavora per me”. Lo ha detto il Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, a Sky a pochi minuti dalla sfida Milan-Liverpool di Champions League. “La mia assenza? Quando leone va via, i gatti si avvicinano. Quando il leone torna, i gatti spariscono. Tutto quel che si dice in giro, il livello è troppo basso. Mi sto concentrando sul lavoro, sono stato via per qualche giorno per motivi personali, però sono sempre presente. Si lavora, si pedala”, ha aggiunto Ibrahimovic che lancia anche una frecciatina a Zvonimir Boban, presente negli studi di Sky e che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport si era chiesto del ruolo dello svedese: “pure Boban non ha capito il mio ruolo… Ti spiego adesso: comando io, sono io il boss e tutti lavorano per me. Si lavora in silenzio”, ha ribadito l’ex attaccante.

“Se ho parlato con i “gattini” (in riferimento a Theo e Leao)? I gattini non è la squadra, è quelli che sono fuori la squadra”, ha aggiunto Ibra spiegando di aver “parlato con la squadra, stanno bene sono carichi e hanno fatto una buona partita”.

“Che peso ha questa partita? E’ una settimana importante, la prima partita oggi contro il Liverpool è una grande partita, secondo me arriva in un momento bello, giusto per la squadra, dopo l’ultima partita che è andata bene. Non abbiamo fatto l’inizio che volevamo, ma con pazienza arriviamo. Oggi è una bella sfida fra due grandi club. Il mercato? E’ stato come volevamo. Quel che mancava secondo noi l’abbiamo preso. L’ultimo era Abraham per dare un rinforzo extra in attacco. Mi dispiace per Jovic. Se abbiamo provato a prendere Osimhen? Sto in silenzio”.