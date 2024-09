Grave lutto per la tv: è morto Luca Giurato, era un tifoso della Roma

CalcioWeb

Un grave lutto ha colpito il mondo della tv: si è spento all’improvviso, all’età di 84 anni, Luca Giurato, colpito da un infarto fulminante. La conferma è arrivata dalle agenzie negli ultimi minuti.

“Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate…”, conferma in lacrime all’Adnkronos la moglie Daniela Vergara.

La carriera

Comincia presto la sua carriera di cronista, assunto a poco più di vent’anni a Paese Sera. Professionista dal ’65, si è reso protagonista di una brillante ascesa come giornalista e conduttore televisivo: la sua prima apparizione televisiva è del 1992 in ‘A tutta stampa’, rassegna stampa all’interno del Tg2notte.

Da lì, innumerevoli i programmi di cui ha fatto parte, da ‘Domenica In’, dove approda nell’autunno del 1993, a ‘Unomattina’ (dal ’94), da ‘La vita in diretta’, a ‘Quelli che il calcio’ e tanti altri. Giurato è stato anche opinionista in reality come ‘L’isola dei famosi’ e ‘I raccomandati’, rispettivamente nel 2008 e nel 2009.

Oltre al sorriso e all’ironia, del giornalista sono celebri le gaffes e gli ‘imbrogli’ di parole con cui negli anni è diventato un personaggio molto amato e ripreso da programmi tv come la ‘Gialappa’s’, ‘Mai Dire Goal’ e ‘Striscia La notizia’, che avevano inventato una rubrica apposita dal titolo ‘Ci avrei Giurato’. Oltre al figlio e alla moglie, il giornalista lascia anche due fratelli, Flavio Giurato, cantautore, e Blasco Giurato, direttore della fotografia e una sorella, Claudia, geologa.