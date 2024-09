Napoli, Conte con i piedi per terra ma il presidente De Laurentiis…

CalcioWeb

Il Napoli torna in vetta alla classifica del campionato di Serie A dopo la vittoria contro il Monza. “Lasciamo sognare i tifosi ma io tengo i piedi per terra. Abbiamo iniziato un percorso di ricostruzione. Ci sono tante squadre davanti a noi che siamo di rincorsa. Sento parlare gente che non sa niente di scudetti, dobbiamo accelerare per portare il Napoli dove merita di stare, che non è al decimo posto a 40 punti di distacco dall’Inter come lo scorso anno”. Così l’allenatore del Napoli Antonio Conte, al microfono di Dazn dopo la vittoria per 2-0 sul Monza che proietta gli azzurri da soli in vetta alla classifica.

“Bisogna sudarci ogni partita, come abbiamo fatto oggi e crescere -aggiunge il tecnico salentino-. Sono passati neanche tre mesi da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. Il presidente è il primo ad aver parlato di ricostruzione totale”.

Il messaggio di De Laurentiis

“Per scaramanzia non diciamo nulla”. Così su X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo la vittoria per 2-0 sul Monza.