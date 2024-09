Napoli, shock Neres: due malviventi gli puntano la pistola, rapina e bottino da 100.000 euro

CalcioWeb

Notte di paura per David Neres, derubato mentre faceva rientro all’hotel Parker’s di Napoli dopo la pazzesca vittoria dei partenopei sul Parma rimasto senza portiere. Due malviventi hanno sfondato il vetro del van sul quale viaggiava il calciatore insieme alla moglie e, puntandogli la pistola, gli hanno intimato di consegnare l’orologio (valore stimato 100.000 euro). Il brasiliano ha ceduto e i due sono scappati via in moto.

Neres ha denunciato in seguito la rapina alla polizia, ed è stato accompagnato in albergo dove ad attenderlo c’erano i tifosi del Napoli che, ignari di ciò, sono stati completamente ‘snobbati’ dal calciatore, sfilato via a testa bassa insieme alla compagna. Successivamente, la moglie Kira Winona, si è scusata su Instagram, anche a nome del marito, spiegando: “David vorrebbe chiedere scusa ai tifosi che lo stavano aspettando fuori, ma mentre stavamo lasciando lo stadio dopo la partita due uomini su una motocicletta hanno rotto il finestrino dell’auto e ci hanno derubato con una pistola puntata“.