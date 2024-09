Napoli, il Galatasaray blocca tutto: novità sul futuro di Osimhen

CalcioWeb

Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray, avvenuto al termine del mercato inglese e arabo (oltre che italiano), dopo che gli accordi con Chelsea e Al Ahli sono saltati, ha lasciato un po’ tutti sorpresi. Quella della Turchia è sembrata una soluzione di comodo che ha solo ‘rimandato’ il problema.

Il Napoli vuole cedere Osimhen e incassare quanto più possibile, il calciatore vuole una big europea che lotti per la Champions League e, per questo motivo, nella clausola del suo contratto è presente una via d’uscita già nel mese di gennaio in caso si presenti un top club europeo. Eventualità che al Napoli non dispiacerebbe.

Il Galatasaray però, dal canto suo, vorrebbe evitare di restare senza bomber a metà stagione. Il vice presidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, in merito al futuro di Victor Osimhen, è stato chiaro: “non c’è alcuna possibilità che Osimhen lasci la squadra a gennaio. Stiamo pensando di farlo restare qui con noi anche nella prossima stagione. Di certo sarà un giocatore del Galatasaray fino a giugno“. Tutto fermo fino a giugno, dunque. Chissà se a gennaio i toni cambieranno…