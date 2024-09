Napoli, senti Lobotka: il Barcellona e il retroscena sull’ordine di Conte

CalcioWeb

Stanislav Lobotka è tornato a parlare delle voci di mercato che lo volevano via da Napoli. Il regista sloveno, in passato, ha attirato l’attenzione del Barcellona ma la trattativa non è andata in porto. Al suo arrivo alla guida del Napoli, Antonio Conte ha deciso di blindarlo e Lobotka, come per altro accaduto per Kvaratskhelia, Anguissa e Di Lorenzo, non si è mosso da Napoli.

Il centrocampista sloveno è contento di essere rimasto al Napoli e ha dichiarato che avrebbe lasciato la maglia azzurra solo per un top club europeo: “un addio? Il nuovo allenatore Antonio Conte ha ordinato subito dopo il suo arrivo di non far andare da nessuna parte quattro giocatori. E non puoi farci molto. Ho ancora un contratto valido qui. Ho detto che se dovessi andarmene, allora o al Barcellona, di cui si è parlato molto, o in un altro grande club. Non ci sono molti posti a cui puoi andare dal Napoli. Ma sono contento di essere rimasto.

Il mercato? I club lo prendono come un investimento, vogliono qualcuno giovane che, se non cresce come immaginano, possono venderlo e avere ancora soldi. D’altra parte, noi siamo slovacchi. Tutti preferiscono ingaggiare uno spagnolo, un francese o un tedesco, che magari non ha così tanta qualità, ma sanno che garantirà loro soldi. Quando chiedi 40 milioni per uno spagnolo, tutti dicono che è spagnolo, quindi ha più credito. Ma quando chiedi 40 milioni per uno slovacco, deve essere Messi o Ronaldo, altrimenti è molto difficile.

De Laurentiis? Io sono felice a Napoli, non ho fretta da nessuna parte. Ora ho la mia età e la penso diversamente da quando avevo 23 anni. Sono ancora sotto contratto e qualunque cosa accada, accadrà“.