Pallone d’Oro: i candidati come miglior portiere, allenatore e giovane

CalcioWeb

Non solo la lista del Pallone d’Oro, sono stati svelati anche i candidati ad altri premi. L’Italia è rappresentata nella lista dei 10 candidati al Trofeo Yashin, premio destinato al miglior portiere del 2024 nell’ambito del Pallone d’Oro e che sarà consegnato il 28 ottobre a Parigi.

In corsa per il trofeo ci sono Gigio Donnarumma (Italia/Psg), Mike Maignan (Francia/Milan) e Yann Sommer (Svizzera/Inter), che se la dovranno vedere da Diogo Costa (Portogallo/Porto), Gregor Kobel (Svizzera/Borussia Dortmund), Andrei Lunin (Ucraina/Real Madrid), Giorgi Mamardashvili (Georgia/Valencia), Emiliano Martinez (Argentina/Aston Villa), Unai Simon (Spagna/Athletic Bilbao) e Ronwen Williams (Sudafrica/Mamelodi Sundowns).

Miglior allenatore

Due allenatori italiani in corsa per il titolo di miglior allenatore della stagione 2024 all’interno del Pallone d’Oro. Si tratta del tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, campione d’Europa e di Spagna e dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, vittorioso in Europa League. Con loro in corsa Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Luis De La Fuente (ct Spagna), Pep Guardiola (Manchester City) e Lionel Scaloni (ct Argentina).

Miglior giovane

In corsa per il Trofeo Kopa, destinato al miglior under 21, spicca il nome di Lamine Yamal (Spagna, Barcellona), che guida la lista dei migliori talenti che vede in corsa anche Pau Cubarsi (Spagna/Barcellona), Alejandro Garnacho (Argentina/Manchester United), Arda Güler (Turchia/Real Madrid), Karim Konaté (Costa d’Avorio/Salisburgo), Kobbie Mainoo (Inghilterra/Manchester United), Joao Neves (Portogallo/Benfica-Psg), Savinho (Brasile/Girona-Manchester City), Mathys Tel (Francia/Bayern Monaco) e Warren Zaire-Emery (Francia/Psg).