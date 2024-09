Perchè Alvaro Morata si è rasato i capelli a zero? Il motivo è commovente

CalcioWeb

Alvaro Morata si è rasato i capelli a zero e il suo nuovo look ha sorpreso i tifosi del Milan. Il calciatore spagnolo ha rinunciato al suo classico taglio di capelli per adottare una rasatura completa che ha attirato anche l’ironia di qualche compagno.

In realtà la motivazione dietro questo drastico cambio d’immagine è davvero nobile. Morata è solito rasarsi spesso i capelli a zero per dimostrare la propria vicinanza ai bambini malati di cancro. Il calciatore spagnolo rende spesso visita ai bambini dei reparti oncologici negli ospedali. Anche dopo il trionfo della Spagna agli Europei, Morata si è presentato con accanto una bimba malata di cancro, di cui è diventato amico.

Oltre ad avere uno scopo nobile, il nuovo taglio di capelli di Morata ha portato sicuramente bene: lo spagnolo ha sbloccato Milan-Lecce proprio con un colpo di testa che ha aperto la strada verso il 3-0 dei rossoneri.