Il Pisa: “il disservizio di Salerno indipendente dalla nostra volontà”

CalcioWeb

Il Pisa, attraverso un comunicato ufficiale, è tornato sulla vicenda del ritardo del fischio d’inizio della partita del campionato di Serie B contro la Salernitana.

“Pisa Sporting Club esprime il proprio rammarico per il disservizio, indipendente dalla propria volontà, che domenica scorsa (15 settembre 2024) ha causato un ritardo di alcune ore sull’inizio previsto della gara di campionato Salernitana-Pisa.

Disservizio che ha causato enormi problemi e difficoltà alla Società, allo Staff tecnico/sanitario e alla squadra oltreché ovviamente ai tifosi e alle famiglie presenti sugli spalti dello Stadio “Arechi”

Purtroppo le circostanze contingenti, unite alle convulse fasi organizzative, hanno impedito sul momento una informazione rapida e precisa sulla reale tempistica, anche perché soltanto dopo la comunicazione ufficiale di Lega e la sicurezza di poter iniziare regolarmente la gara si è avuta contezza dei fatti.

Pisa Sporting Club garantisce fin da ora la massima disponibilità ad operarsi, ovviamente assieme agli organi competenti, perché tali situazioni non vengano più a crearsi; situazioni che, come detto, oltre al Club vanno a danneggiare tutta la tifoseria, in special modo quella che settimanalmente impegna il proprio tempo e le proprie risorse per seguire la squadra del cuore a Pisa, così come in ogni altra zona d’Italia”.