Primo squillo di Dovbyk, ma non basta: il Genoa agguanta la Roma a tempo scaduto | CLASSIFICA

La Roma rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, nel lunch match della 4ª Giornata di Serie A, contro il Genoa a Marassi, i giallorossi non vanno oltre l’1-1. A dirla tutta, nei 90 minuti regolamentari e nei 4 extra assegnati di recupero a fine partita, i ragazzi di De Rossi (espulso per proteste nel finale), avevano ancora i tre punti in tasca. Fatali i 2 minuti aggiuntivi assegnati dall’arbitro a causa di un lungo stop per infortunio.

Primo squillo in Serie A per Artem Dovbyk, bomber ucraino che non doveva essere della partita a causa di un problema muscolare rimediato nella sosta per le nazionali. L’ex Girone, invece, gioca ed è il più lesto a buttare dentro un pallone sporco dal centro dell’area di rigore. Il forcing del Genoa, nei minuti finali, viene premiato dalla rete di De Winter che pareggia i conti e regala l’1-1 che vale il quinto punto stagionale e il 9° posto in classifica. Roma a quota 3, ancora a secco di successi.

Risultati Serie A 4ª Giornata

Sabato 14 settembre

Ore 15:00

Como-Bologna 2-2

Ore 18:00

Empoli-Juventus 0-0

Ore 20:45

Milan-Venezia 4-0

Domenica 15 settembre

Ore 12:30

Genoa-Roma 1-1

Ore 15:00

Atalanta-Fiorentina

Torino-Lecce

Ore 18:00

Cagliari-Napoli

Ore 20:45

Monza-Inter

Lunedì 16 settembre

Ore 18:30

Parma-Udinese

Ore 20:45

Lazio-Verona

Classifica Serie A

Juventus 8 Inter 7 Torino 7 Udinese 7 Verona 6 Napoli 6 Empoli 6 Milan 5 Genoa 5 Lazio 4 Parma 4 Fiorentina 3 Atalanta 3 Lecce 3 Roma 3 Bologna 3 Monza 2 Cagliari 2 Como 2 Venezia 1