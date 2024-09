Fonseca rivoluziona il Milan nel derby: cambia modulo e fa fuori il migliore dei nuovi acquisti

CalcioWeb

Fonseca si gioca tutto in Milan-Inter, derby di domenica sera, dal quale dipenderà strettamente il suo futuro sulla panchina rossonera: in caso di sconfitta potrebbe arrivare l’esonero. Per questo motivo, alla luce dell’1-3 subito dal Liverpool in Champions, il tecnico portoghese ha intenzione di apportare alcune novità tattiche. La probabile formazione del Milan per il derby differisce nel modulo, un 4-4-2, e in alcuni interpreti in campo.

Probabile formazione del Milan contro l’Inter

La prima notizia riguarda la porta: Maignan ci sarà nonostante gli acciacchi rimediati in coppia. In difesa out Pavlovic, sicuramente il più positivo fra gli acquisti estivi, ma che con il Liverpool ha faticato parecchio mostrando qualche limite nella gestione della sfera (e ha avuto anche qualche colpa sui gol). Al suo posto Gabbia. Out anche Calabria che non ha recuperato da un problema fisico, giocherà Emerson Royal.

Novità in mediana con la linea a 4: Pulisc e Leao esterni larghi, in mezzo Fofana e Rijnders, a farne le spese sarà Loftus-Cheek. Due punte davanti con Morata ristabilito e pronto dal primo minuto in coppia con Abraham.

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham