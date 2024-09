Pronostici Serie A, la schedina della 5ª Giornata: l’Inter fa fuori Fonseca?

CalcioWeb

Concluso il primo turno di Champions League, l’attenzione calcistica ritorna nei confini nazionali. Quinta giornata di Serie A al via con due big match interessanti: Juventus-Napoli e Inter-Milan. Ma non finisce qui. La prima Roma senza De Rossi otterrà la prima vittoria in campionato? Fra le piccole c’è chi metterà in cascina punti pesanti in due scontri diretti come Cagliari-Empoli e Lecce-Parma?

Domande alle quali proveremo a rispondere nella nostra rubrica sui pronostici di Serie A realizzata dalla redazione di CalcioWeb. Come sempre, di seguito troverete l’analisi della quinta Giornata di Serie A con i consigli per le schedine, partita per partita.

Scommesse Serie A: analisi e consigli sulle partite della 5ª Giornata

Cagliari-Empoli Under 4.5

Si parte subito con uno scontro diretto che mette in palio punti importanti per la zona salvezza. Il Cagliari non ha mai vinto, l’Empoli non ha mai perso: il trend può invertirsi? Un solo gol per i sardi che ne subiscono 6, 3 fatti e 2 subiti per i toscani: andiamo di Under 4.5.

Verona-Torino Under 4.5

Scontro in alta classifica per Verona e Torino, alzi la mano chi se lo aspettava alla quinta giornata. Gli scaligeri possono sorprendere ma dietro concedono qualcosa, l’ultimo 0-0 casalingo del Torino, di contro, complica un po’ i piani: scegliamo l’Under 4.5.

Venezia-Genoa MG 1-4 Ospite

Venezia apparso fragile dietro, peggior difesa della Serie A con 8 reti subite in 4 partite. Il Genoa non vince da due giornate ma davanti ha la possibilità di far timbrare il cartellino ai suo attaccanti: MG 1-4.

Juventus-Napoli MG 1-4 Casa

Una delle partite più attese della giornata. Antonio Conte torna da ex a Torino e sfida la Juventus che per tanto tempo è stata ‘sua’ e ora è solo una sua… rivale. Thiago Motta ci tiene a fare bella figura contro un grande del passato bianconero: scegliamo MG 1-4 Casa.

Lecce-Parma GG

Scontro diretto con punti salvezza in palio. Il Lecce in risalita, il Parma in discesa rispetto all’inizio di stagione: due squadre che, comunque, vogliono giocare a calcio secondo il credo dei propri allenatori. Sarà una sfida interessante: scegliamo il segno GG.

Fiorentina-Lazio GG

Fiorentina ancora senza vittorie, Lazio che flirta con le zone alte ma non avrà Castellanos a disposizione e dovrà pensare all’Europa League. Partita aperta a ogni risultato: scegliamo il segno GG.

Monza-Bologna 1X

Monza e Bologna sono a secco di vittorie. Tre pareggi e una sconfitta per entrambe. I felsinei potrebbero risentire delle fatiche di Champions: 1X, fiducia ai brianzoli.

Roma-Udinese X2

Roma nel caos dopo l’esonero di De Rossi e l’attesa contestazione dei tifosi. L’Udinese, dal canto suo, sta benissimo, è prima in classifica e non vuole smettere di sognare. Azzardiamo un X2.

Milan-Inter MG 1-4 Ospite

Ultima chiamata per Fonseca: se perde il derby rischia di capitolare. Il suo Milan è fin troppo fragile e l’Inter è fin troppo solida. La stracittadina milanese fa storia a sè, si gioca sui nervi e sull’orgoglio, ma negli ultimi anni al Milan non è bastato nemmeno quello. Scegliamo MG 1-4 Ospite.

Atalanta-Como 1

L’Atalanta ha ancora l’amaro in bocca per i 3 punti sfumati contro l’Arsenal. Il Como non ha ancora trovato il primo successo in Serie A e non sembra aver ancora trovato la quadra definitiva: 1 fisso per la Dea.

