Reggiana, Olympia FC abbraccia il progetto ‘Provincia Granata’

Il progetto “Provincia Granata” conta una nuova società affiliata. Si tratta dell’Olympia FC, squadra della città di Johannesburg rappresentativa della comunità italiana che vive nella regione del Gauteng, luogo gemellato con il Comune di Reggio Emilia, fortemente legato alla Reggiana e alla città tramite il progetto “Team Reggio” della Fondazione per lo Sport.

Olympia FC è una società sportiva no profit che si forma nel 1948 e stipula l’anno successivo il suo atto di fondazione ufficiale. Attualmente pratica attività con 28 squadre giovanili, dai 6 ai 17 anni, oltre a cinque squadre di giocatori senior, gruppi impegnati nei campionati a livello interregionale, tre squadre Over 35 ed altre due formazioni femminili. Al di fuori dal rettangolo di gioco, un’attenzione alle tematiche sociali che accomuna il club sudafricano alla Società granata. Olympia FC, infatti, sostiene l’attività sportiva garantendo materiale tecnico e strutture alle società che non possono essere autosufficienti. In parallelo, infatti, l’Olympia ha sviluppato dal 2017 una divisione “Charity” che rappresenta un punto di riferimento per la comunità occupandosi di raccolte fondi e recupero di materiale usato che viene destinato a scuole e orfanotrofi di Johannesburg.

AC Reggiana 1919, allora Reggio Audace FC, ha partecipato nel 2019 – nell’ambito di questa sinergia tra la nostra città e il Sudafrica – al Future Champions tournament, che ha radunato a Soweto alcuni dei migliori club al mondo in ambito giovanile. Nell’occasione, Maurizio Mariano (presidente sezione italiana HIP Alliance) e Giovanni Di Benedetto (presidente Olympia FC) sono state le guide del gruppo granata nel corso di questa speciale avventura culturale e sportiva.

La sottoscrizione dell’ingresso in “Provincia Granata” avverrà in occasione dei Tambo Soncini Social Cohesion Games che si svolgeranno in Sudafrica nelle giornate del 26 e 27 ottobre. Una delegazione reggiana, composta anche dalla Fondazione per lo Sport di Reggio Emilia, sarà portavoce della Società granata per la firma di questo particolarmente gradito e sentito accordo.