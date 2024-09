Retroscena De Zerbi-Milan, Galli: “sarebbe andato di corsa”, cos’è successo

CalcioWeb

“De Zerbi voleva venire al Milan, sarebbe venuto di corsa. Mi fece vedere la foto di quando era rossonero quando gli si parla si sente l’animo rossonero, quello che qualcuno definisce milanismo…“. Sono le parole rilasciate da Filippo Galli a “La Fiera del Calcio”. Un retroscena che disegna uno scenario davvero interessante, la volontà di Roberto De Zerbi di sedersi sulla panchina del Milan. L’estate ha portato a decisioni differenti. Il Milan ha preso Fonseca, l’ex allenatore del Brighton si è accasato al Marsiglia.

Galli già in passato aveva dichiarato: “ho passato il weekend con De Zerbi, ha detto verrebbe al Milan, si sente milanista. De Zerbi oltre ad essere un amico penso sia un allenatore che riesce a condividere le proprie idee di gioco con i giocatori, un gioco piacevole che dà soddisfazioni. Sarebbe bello per me, ma credo che la società stia andando verso profili differenti“.