La risposta di Balata a Vittorio Veltroni: “confronto solo su temi e proposte concrete”

E’ arrivata la risposa del presidente della Lega calcio di Serie B, Mauro Balata, a Vittorio Veltroni tra i candidati, insieme a Beppe Dossena, alla presidenza della Lega Serie B per il prossimo quadriennio.

“Gent.mo Sig.Veltroni, la ringrazio per la sua cortese email, di cui ho letto anche sulle agenzie di stampa di ieri e sui giornali di questa mattina. Mi risulta che tutti i necessari chiarimenti – sebbene fossero già disponibili da tempo – sono stati ribaditi dagli uffici della Lega B che, ha pubblicato tutte le informazioni tecniche necessarie e di cui mi chiede sul sito. Come Le sarà certamente ben noto, sul sito della Lega B è stata data dagli uffici immediata evidenza a tutte le comunicazioni di chi ha fatto pervenire la propria candidatura alle associate, le quali, inoltre, le hanno ricevute immediatamente anche per email. Tutto ciò per consentire a Lei e a tutti coloro che si sono candidati di illustrare le proprie idee e i propri programmi, cosa che sarà consentita anche in sede assembleare e formale, nel pieno rispetto delle regole previste dallo statuto di Lega B, approvato dalla Figc”, il commento di Balata.

“In quanto al voto elettronico, utilizzato, ormai, in molti altri contesti anche federali, è stato previsto – oltre che per esigenze di modernizzazione e riservatezza – per favorire la partecipazione anche a chi fosse impossibilitato a partecipare di persona. Fermo restando che la convocazione è in presenza e – come chiarito sul sito istituzionale – se tutte le società fossero presenti e concordi si potrebbe comunque procedere con la tradizionale e macchinosa procedura cartacea. Non posso, invece, risponderLe, né può farlo la Lega B, su temi che sono di competenza di organi di garanzia terzi, autonomi ed indipendenti dalla Lega B e, ancor di più, dai candidati. Da parte mia posso solo dire che il confronto su temi concreti è sempre gradito”, ha aggiunto Balata.

“Infine, ho notato che ha messo in copia anche il Ministro dello sport, Andrea Abodi, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Tutte persone che conosco e che stimo enormemente, con i quali ho condiviso negli anni i principi – anche costituzionali – che governano lo sport nazionale, in cima ai quali ci sono l’autonomia e l’indipendenza. Rispondo, quindi, lasciando anche loro per conoscenza e mi è particolarmente gradita l’occasione per salutarli con enorme piacere”, dice ancora Balata.

“Per concludere, mi auguro sinceramente che il confronto si possa definitivamente spostare su temi e proposte concrete e che, ormai chiariti ulteriormente gli aspetti procedurali, il processo elettorale, momento di alta democrazia, si possa svolgere con modalità che non vadano ad intaccare la buona reputazione che la Lega di B e soprattutto le sue associate si sono faticosamente guadagnate negli anni”, ha concluso l’attuale presidente della Lega di Serie B.