Risultati Serie B, 4ª Giornata: tris Catanzaro, gioia Mantova, il Frosinone non ingrana | CLASSIFICA

Con i risultati dei 5 match della domenica sera si chiude il programma della 4ª Giornata di Serie B. Serata felice per il Catanzaro che liquida 3-1 la Carrarese. A Biasci risponde Bouah, ma il pareggio dura un minuto: al 45′ Iemmello firma il vantaggio giallorosso che aumenta nella ripresa con Pontisso.

Bene anche il Mantova che si aggiunge al gruppo delle squadre attualmente seconde a 7 punti, dietro Pisa e Juve Stabia, grazie all’1-0 sulla Salernitana firmato Galuppini. A proposito di Juve Stabia, i campani fermano il Frosinone sullo 0-0, con un espulso per parte, e guadagnano un punto che permette di agganciare il Pisa in vetta. Pareggio che non fa felice il Frosinone: per i ciociari appena 3 punti in 4 gare.

Fatica anche il Palermo che va sotto in casa contro il Cosenza (Fumagalli) e pareggia i conti all’81’ con Di Mariano appena entrato dalla panchina. Vittoria in extremis per lo Spezia contro il Cesena: ospiti avanti con Berti al 5′, raddoppio di Bastoni annullato dal Var, nella ripresa prima Soleri firma il pari all’84’, poi Bertola regala tre punti pesanti segnando al 100′.

Risultati 4ª Giornata Serie B

Sabato 31 agosto

Ore 18:00

Sampdoria-Bari 0-0

Ore 20:30

Modena-Cittadella 0-1

Pisa-Reggiana 2-1

Sassuolo-Cremonese 1-4

Sudtirol-Brescia 1-2

Domenica 1 settembre

Ore 20:30

Catanzaro-Carrarese 3-1

Frosinone-Juve Stabia 0-0

Mantova-Salernitana 1-0

Palermo-Cosenza 1-1

Spezia-Cesena 2-1

Classifica Serie B

Pisa 8 Juve Stabia 8 Spezia 8 Reggiana 7 Mantova 7 Cittadella 7 Cremonese 6 Cesena 6 Salernitana 6 Sudtirol 6 Brescia 6 Catanzaro 5 Sassuolo 5 Modena 4 Palermo 4 Frosinone 3 Carrarese 3 Sampdoria 2 Bari 2 Cosenza 1