Roma, piove sul bagnato: infortunio per l’attaccante Dovbyk

L’impatto di Artem Dovbyk con la maglia della Roma non è stato di certo entusiasmante. L’attaccante ucraino non ha confermato la media realizzativa con la maglia del Girona e ancora non si è sbloccato nel campionato di Serie A. In più è alle prese con un problema fisico.

L’attaccante della Roma ha accusato un problema muscolare all’adduttore dopo la gara di Torino con la Juventus. Il giocatore ha risposto alla convocazione della Nazionale ucraina per i controlli e torna oggi nella Capitale. Non sembra una cosa grave e il club giallorosso conta di recuperarlo per la gara di Genova.