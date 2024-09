Sampdoria, si valuta un ‘provvedimento’ (non punitivo) contro la squadra

CalcioWeb

L’arrivo in panchina di Andrea Sottil non ha portato i frutti sperati e la situazione in casa Sampdoria è sempre più delicata. I blucerchiati sono reduci dal ko contro il Cosenza e occupano l’ultimo posto in classifica.

La squadra si è ritrovata questa mattina al centro sportivo per cominciare la preparazione in vista della gara contro il Sudtirol di sabato prossimo.

Il ‘provvedimento’

Secondo quanto riferito dal ‘Secondo XIX’ il club valuta un provvedimento (non punitivo): il ritiro per compattare il gruppo e preparare la prossima giornata di campionato.