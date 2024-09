Sampdoria, Sottil avvisa il Genoa: “nel derby in campo la squadra migliore” | VIDEO

CalcioWeb

Un derby è sempre un derby. La Sampdoria si prepara per la gara di Coppa Italia contro il Genoa e il tecnico Andrea Sottil si è presentato ai microfoni dei giornalisti. “Il derby non è una gara come tutte le altre ma è la partita”, dichiara l’allenatore.

“Ho massimo rispetto per la squadra di Gilardino che ha qualità, fisicità e corsa con un tasso tecnico importante ma anche noi siamo attrezzati bene. Che derby mi aspetto? Una sfida a viso aperto.

È una stracittadina in cui abbiamo l’obbligo di farci trovare all’altezza per regalare a noi e ai nostri tifosi il passaggio del turno” aggiunge l’allenatore che non farà turnover: “scenderà in campo la squadra migliore che ho disposizione, a parte i lungodegenti posso contare su tutti i ragazzi. Cosa servirà? Voglio entusiasmo e determinazione, ma anche ritmo e identità: soltanto giocando possiamo migliorare e raggiungere la nostra identità precisa” sottolinea il mister.

In attacco confermatissimo Massimo Coda che probabilmente, visto il suo passato nel Genoa, potrebbe essere bersagliato di fischi dai tifosi rossoblù: “lo avevo già allenato a Siracusa tantissimi anni fa, è un grandissimo professionista e sarà concentrato anche se magari ci sarà fischio dai tifosi del Genoa” conclude Sottil.