Sassuolo, Grosso in conferenza stampa: da Laurienté a Berardi | VIDEO

Il Sassuolo non può permettersi un passo falso nella trasferta del campionato di Serie B contro la Carrarese. In conferenza stampa si è presentato il tecnico Fabio Grosso.

“Le due settimane di sosta sono andate bene. Abbiamo lavorato con chi è rimasto. Siamo un gruppo definitivo che almeno fino a gennaio è pronto per affrontare questo campionato difficilissimo e abbiamo lavorato per cercare di migliorare e farci trovare pronti in vista di questa gara difficilissima di domani”, sono le prime parole dell’allenatore.

“Laurienté? Armand è dentro, si è allenato molto bene come tutti, ed è parte integrante di questo gruppo che cercherà di trainare e trainarsi per il nostro obiettivo”.

“Berardi? Non mi piacerebbe parlare di lui che sta lavorando talmente bene che è superfluo di dire certe cose. Ha tanta voglia di tornare. Poi se un giocatore così ha le motivazioni per darci una mano sarà in grado di farlo. Sta lavorando ma ha ancora un po’ di tempo prima di poter rientrare. Non ci sarà Kumi che ha avuto un fastidio a inizio settimana e non vogliamo rischiarlo, Fabrizio Caligara lo stesso, e anche Andrea Ghion che dovrà fare un ultimo step”.