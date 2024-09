Scontri Genoa-Sampdoria, la Consap: “città sotto assedio per una partita di calcio”

CalcioWeb

Il pre-partita di Genoa-Sampdoria, gara valevole per i 16esimi di Coppa Italia, è stato condizionato dagli scontri tra tifosi. “Torna il calcio ai massimi livelli e le città tornano ad essere teatri di guerriglia urbana”. Questo il commento del sindacato di polizia Consap, con riguardo alla tensione nei pressi dello stadio di Genova, con i poliziotti impegnati ad evitare il contatto fra le due tifoserie cittadine, con già alcuni feriti tra gli uomini in divisa.

“Poliziotti bersagliati e attività commerciali che chiudono in largo anticipo: le consuete immagini di una città sotto assedio per una partita di calcio – dichiara il segretario generale nazionale della Consap Patrizio Del Bon – adesso attendiamo alla prova le nuove misure dei decreti sicurezza, in discussione al Senato, ma le immagini che arrivano da una città ‘famigerata’ per l’ordine pubblico, ci dimostrano che il fenomeno è tutt’altro che sotto controllo e che i ‘giri di vite’ sbandierati dal Governo potrebbero non bastare”. La Consap esprime “solidarietà ai colleghi feriti ed a tutti gli agenti che ancora una volta saranno costretti a turni ed impegno straordinari per una ‘dannata’ partita di calcio”.