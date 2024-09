Serie A, è sempre più il Napoli di Conte: 2-0 al Monza e controsorpasso alla Juve | CLASSIFICA

CalcioWeb

Il Napoli risponde alla Juventus e torna in vetta alla classifica del campionato di Serie A. E’ ormai ai titoli di coda la 6ª Giornata del massimo torneo italiano ed è arrivato il momento dei bilanci. La compagine di Antonio Conte continua a confermarsi una delle squadre più in forma in circolazione ed è una serissima candidata alla vittoria dello scudetto.

Al ‘Maradona’ gli azzurri si sono imposti contro il Monza con il punteggio di 2-0 grazie ai gol realizzati da Politano e Kvaratskhelia. La squadra di Nesta continua a manifestare evidenti problemi tecnici e organizzativi e la classifica inizia a spaventare: in 6 partite ha conquistato appena 3 punti e occupa la penultima posizione, in attesa della partita del Cagliari di lunedì.

Il Napoli vola al primo posto con 13 punti (uno in più della Juventus): dopo la debacle all’esordio contro il Verona, il percorso è stato netto con vittorie e con un pareggio proprio contro i bianconeri.

Risultati Serie A 6ª Giornata

Venerdì 27 settembre

Ore 20:45

Milan-Lecce 3-0

Sabato 28 settembre

Ore 15:00

Udinese-Inter 2-3

Ore 18:00

Genoa-Juventus 0-3

Ore 20:45

Bologna-Atalanta 1-1

Domenica 29 settembre

Ore 12:30

Torino-Lazio 2-3

Ore 15:00

Como-Verona 3-2

Roma-Venezia 2-1

Ore 18:00

Empoli-Fiorentina 0-0

Ore 20:45

Napoli-Monza 2-0

Lunedì 30 settembre

Ore 20:45

Parma-Cagliari

Classifica Serie A

Napoli 13 Juventus 12 Milan 11 Inter 11 Torino 11 Empoli 10 Lazio 10 Udinese 10 Roma 9 Como 8 Fiorentina 7 Atalanta 7 Bologna 7 Verona 6 Parma 5 Genoa 5 Lecce 5 Venezia 4 Monza 3 Cagliari 2