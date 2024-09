Serie C, gli arbitri designati per la 3° giornata di campionato

CalcioWeb

La Serie C non si ferma, domani prende il via il terzo turno di campionato: sette gare nel Girone A, si parte alle 16.15 con Pro Patria-Feralpisalò. Tre gare nel Girone B, cinque nel Girone C.

Gli arbitri designati per la 3° giornata di campionato

ALBINOLEFFE – L.R. VICENZA: Gianluca Renzi

ALCIONE MILANO – RENATE: Gabriele Totaro

ARZIGNANO VALCHIAMPO – PADOVA: Lorenzo Maccarini

ATALANTA U23 – TRENTO: Gerardo Simone Caruso

LECCO – LUMEZZANE: Stefano Striamo

PERGOLETTESE – UNION CLODIENSE: Nicolò Dorillo

PRO PATRIA – FERALPISALO’: Domenico Leone

PRO VERCELLI – GIANA ERMINIO: Enrico Cappai

TRIESTINA – CALCIO CALDIERO TERME: Erminio Cerbasi

VIRTUS VERONA – NOVARA: Alessandro Pizzi

CARPI – PERUGIA: Domenico Castellone

GUBBIO – TERNANA: Andrea Ancora

LEGNAGO SALUS – VIS PESARO: Giuseppe Rispoli

PIANESE – CAMPOBASSO: Simone Gavini

PINETO – AREZZO: Michele Pasculli

PONTEDERA – SESTRI LEVANTE: Maksym Frasynyak

RIMINI – PESCARA: Giorgio Vergaro

SPAL – LUCCHESE: Enrico Gigliotti

VIRTUS ENTELLA – ASCOLI: Fabio Rosario Luongo

ACR MESSINA – TARANTO: Domenico Mirabella

AVELLINO – AUDACE CERIGNOLA: Giuseppe Mucera

BENEVENTO – POTENZA: Jules Roland Andeng Tona Mbei

CROTONE – TRAPANI: Leonardo Mastrodomenico

FOGGIA – MONOPOLI: Stefano Milone

GIUGLIANO – CAVESE: Adolfo Baratta

JUVENTUS NEXT GEN – CATANIA: Gianluca Grasso

AZ PICERNO – CASERTANA: Valerio Pezzopane

SORRENTO – TEAM ALTAMURA: Silvia Gasperotti

TURRIS – LATINA: Claudio Giuseppe Allegretta