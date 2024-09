Serie C, gli arbitri designati per la 7ª giornata di campionato

CalcioWeb

Attraverso i propri canali ufficiali l’AIA ha reso noti tutti gli arbitri designati per la 7ª giornata del campionato di Serie C suddivisi per gironi.

GIRONE A

Alcione-Novara: Riccardo Tropiano

Giana Erminio-Union Clodiense: Erminio Cerbasi

Vicenza-Feralpisalò: Francesco Burlando

Lumezzane-Arzignano Valchiampo: Michele Pasculli

Pergolettese-Caldiero Terme: Giuseppe Rispoli

Pro Patria-Padova: Cristiano Ursini

Pro Vercelli-Lecco: Edoardo Manedo Mazzoni

Renate-AlbinoLeffe: Mauro Gangi

Trento-Triestina: Lucio Felice Angelillo

Virtus Verona-Atalanta U23: Francesco D’Eusanio

GIRONE B

Arezzo-Ternana: Domenico Leone

Ascoli-Rimini: Carlo Rinaldi

Gubbio-Torres: Samuele Andreano

Legnago-Pineto: Gabriele Totaro

Lucchese-Milan Futuro: Fabio Rosario Luongo

Pescara-Carpi: Lorenzo Maccarini

Pianese-Sestri Levante: Alessandro Pizzi

Pontedera-Campobasso: Leonardo Mastrodomenico

SPAL-Entella: Simone Gauzolino

Vis Pesaro-Perugia: Gioele Iacobellis

GIRONE C

Audace Cerignola-Casertana: Andrea Calzavara

Avellino-Foggia: Gianluca Renzi

Benevento-Juventus Next Gen: Andrea Ancora

Catania-Monopoli: Valerio Pezzopane

Cavese-Latina: Enrico Gigliotti

Giugliano-Team Altamura: Roberto Lovison

Picerno-ACR Messina: Giuseppe Maria Manzo

Potenza-Crotone: Gianluca Grasso

Taranto-Sorrento: Stefano Milone

uTrapani-Turris: Dario Di Francesco