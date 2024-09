Serie C, Feralpisalò: i convocati per il match contro la Virtus Verona

CalcioWeb

Sono 22 i calciatori della Feralpisalò convocati per la sfida contro la Virtus Verona di questa sera alle 20:45 allo stadio Lino Turina. Non disponibili Di Molfetta, Pilati, Boci, Kashari, Sina.

“La squadra ha risposto bene, nell’ultima partita non mi sono piaciuti molto e non vogliamo attaccarci agli alibi. Dobbiamo portare sul campo quello che facciamo in allenamento – ha dichiarato Aimo Diana, tecnico della Feralpisalò – a volte la vittoria ti libera ma i ragazzi lavorano sempre molto bene. Incontrare la Virtus Verona all’inizio del campionato è fastidioso perché come l’anno scorso sono partiti molto forte, forse è meglio trovare le big che fanno un po’ di fatica inizialmente. Abbiamo bisogno di un episodio favorevole, ma dobbiamo ricercarlo con le nostre caratteristiche.”

I convocati

Questa la lista dei convocati verdeblù per Feralpisalò-Virtus Verona, come riporta il club sui propri canali ufficiali

Portieri : Rinaldi, Lovato, Liverani

: Rinaldi, Lovato, Liverani Difensori: Motti, Rizzo, Pasini, Luciani, Cabianca, Verzeletti

Motti, Rizzo, Pasini, Luciani, Cabianca, Verzeletti Centrocampisti : Musatti, Balestrero, Giudici, Zennaro, Cavuoti, Hergheligiu, Brambilla, Vesentini

: Musatti, Balestrero, Giudici, Zennaro, Cavuoti, Hergheligiu, Brambilla, Vesentini Attaccanti: Dubickas, Pellegrini, Tahiri, Maistrello, Pietrelli