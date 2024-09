Serie C, Girone A: i risultati della 3ª giornata, colpacci di Caldiero e Padova | CLASSIFICA

CalcioWeb

E’ andata in archivio anche la 3ª giornata del Girone A di Serie C e la situazione per le zone alte è sempre più interessante. Nelle prime partite colpo del Renate contro l’Alcione (0-1) e vittoria del Virtus Verona contro il Novara (1-0).

Poi tanti pareggi: Pro Patria-Feralpisalò, Atalanta u23-Trento, Lecco-Lumezzane, Pergolettese-Clodiense e Albinoleffe-Vicenza. Domenica tre colpi esterni: il Giana Erminio contro la Pro Vercelli, il Caldiero Terme contro la Triestina e il Padova contro l’Arignano.

I risultati

Pro Patria-Feralpisalò 0-0

Alcione Milano-Renate 0-1

Atalanta u23-Trento 1-1

Lecco-Lumezzane 1-1

Pergolettese-Clodiense 2-2

Virtus Verona-Novara 1-0

Albinoleffe-Vicenza 1-1

Pro Vercelli-Giana 0-1

Triestina-Caldiero Terme 0-1

Arzignano-Padova 1-4

La classifica

Padova 9 Renate 9 Caldiero 6 Pro Vercelli 6 Vicenza 5 Giana Erminio 5 Lecco 5 Alcione Milano 4 Lumezzane 4 Virtus Verona 4 Clodiense 4 Atalanta U23 4 Triestina 3 Albinoleffe 2 Trento 2 Pro Patria 2 Feralpisalò 2 Pergolettese 1 Arzignano 1 Novara 1