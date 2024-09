Serie C Girone B, il Pescara fa l’impresa e sbanca il campo dell’Entella. Il Rimini travolge il Perugia | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

L’Entella inanella la terza gara consecutiva senza vincere e anzi stavolta perde e lo fa in casa contro la concorrente diretta per la promozione finale: il Pescara. I biancazzurri ospiti (stasera in maglia rossa) scelgono una condotta di gara accorta all’inverosimile e poi, da corner, è Valzania a pescare il jolly dal mazzo. Il resto è assalto sterile dell’Entella. Finisce 0-1 e con i giocatori del Pescara a festeggiare vittoria e primato in classifica.

Nel pomeriggio il Milan Futuro era finalmente pervenuto a una vittoria battendo per 2-1 la Spal, il solito Corazza aveva salvato l’Ascoli (2-2 a Carpi) e Pineto e Pontedera si erano divisi la posta in palio (1-1).

In serata una doppietta di Di Nardo spiana la strada alla vittoria del Campobasso sulla Vis Pesaro (3-2) e, soprattutto, un travolgente Rimini fa lezione al “Curi” contro un Perugia annichilito. Finisce 1-4.

Risultati 6ª giornata Serie C Girone B

Martedì 24 settembre

ore 20:45

Arezzo-Gubbio 2-0

Sestri Levante-Torres 1-2

Mercoledì 25 settembre

ore 18:30

Lucchese-Pianese 3-3

Ternana-Legnago 8-0

Giovedì 26 settembre

ore 18:30

Carpi-Ascoli 2-2

Milan Futuro-Spal 2-1

Pineto-Pontedera 1-1

ore 20:45

Campobasso-Vis Pesaro 3-2

Entella-Pescara 0-1

Perugia-Rimini 1-4

La classifica

PESCARA 14 TERNANA 13 TORRES 12 AREZZO 12 ENTELLA 11 GUBBIO 9 VIS PESARO 9 LUCCHESE 9 RIMINI 8 ASCOLI 8 CARPI 7 PONTEDERA 7 CAMPOBASSO 7 PINETO 7 PIANESE 6 PERUGIA 6 MILAN FUTURO 5 SPAL 4 SESTRI LEVANTE 4 LEGNAGO 0