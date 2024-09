Serie C Girone C, il Trapani delude: 0-0 a Taranto

CalcioWeb

Gara scialba, a tratti noiosa allo “Iacovone”, col Taranto che ottiene il punto che voleva al cospetto di un Trapani indolente e molto indietro nel gioco. I siciliani rientrano col rammarico di aver fallito un calcio di rigore

Se Lescano al 27′ del primo tempo avesse messo in rete il calcio di rigore generosamente concesso dal signor Djurdjevic al Trapani staremmo parlando di un’altra storia. Invece il tiro del calciatore granata è finito addosso al portiere Del Favero e poi è schizzato sulla traversa.

Il piccolo Taranto venuto fuori dalle folli vicende estive, in uno “Iacovone” desolatamente vuoto perchè a porte chiuse per le note vicende non si pone alcun obiettivo superiore al pari contro la corazzata Trapani e si difende con ordine.

Nel primo tempo non rischia niente e man mano che il tempo passa addormenta i ritmi della gara che all’inizio sembravano promettere tanto.

Oltre al rigore, nel primo tempo il Taranto non rischia nulla e nel secondo tempo la partita diventa di una noia mortale, al netto di un paio di fiammate improvvise del Trapani che va vicino al gol prima con Ciotti e poi con Karic.

Poco, troppo poco per la squadra di Aronica, la cui cifra tecnica è nettamente al di sopra di quella dei rossoblu pugliesi.

La manovra del Trapani è parsa lenta, macchinosa, involuta, a tratti svogliata e al netto dell’episodio casuale del rigore, nella ripresa solo un paio di occasioni figlie dei nervi, dell’istinto hanno portato il Trapani vicino alla vittoria.

Ma rammaricarsi e pensare di essere stati sfortunati non sarebbe cosa utile per i granata. La verità è che c’è tanto da lavorare per provare a puntare ai quartieri nobili della classifica. Per il Taranto di stasera solo applausi per impegno e coraggio. Basteranno per tutto l’anno?

Il tabellino di Taranto-Trapani 0-0

TARANTO (4-3-3): 1 Del Favero; 72 Mastromonaco, 4 De Santis [k], 13 Papazov (76′ 14 Verde), 6 Shiba; 8 Fiorani, 18 Schirru (46′ 24 Speranza), 38 Ardizzone (76′ 39 Iervolino); 20 Guarracino (46′ 3 Contessa), 11 Zigoni, 10 Fabbro (46′ 32 Giovinco). A disposizione: 94 Meli, 5 Marong, 7 Varela, 17 Sacco, 27 Garau, 33 Vaughn, 34 Locanto. Allenatore: Gautieri

TRAPANI (4-3-1-2): 90 Seculin; 99 Ciotti, 5 Celiento, 28 Silvestri, 3 Martina (60′ 33 Benedetti); 7 Karic, 8 Marino (79′ 14 Bifulco), 20 Carriero (60′ 29 Mastrantonio); 77 Kanoute (78′ 17 Fall); 32 Zuppel, 10 Lescano [k] (65′ 9 Udoh). A disposizione: 1 Ujkaj, 6 Gelli, 11 Spini, 15 Crimi, 21 Carraro, 24 Valietti. Allenatore: Aronica

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste

Assistenti: Carmine De Vito di Napoli e Nicola Di Meo di Nichelino

Quarto Ufficiale: Adolfo Baratta di Rossano