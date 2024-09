Serie C Girone C, Trapani-Juventus Next Gen 1-1 | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

Trapani di Sasà Aronica in campo col 4-3-1-2 di fronte alla Juventus Next Gen per la quale Paolo Montero disegna il 3-4-2-1. Dopo 10 minuti di possesso palla del Trapani è un contropiede fulmineo a portare la Juventus Next Gen vicinissima al gol ma il tiro di Afena-Gyan si spegne sfiorando il palo.

L’attaccante bianconero (oggi in maglia gialla) reclama inutilmente il corner per un asserito tocco del portiere ma di certo poteva fare meglio. Gol sbagliato-gol subito e nemmeno tre giri di lancette dopo, al termine di un’azione corale molto bella, è Ciotti da destra a scaricare in rete al volo di destro il pallone dell’1-0 per il Trapani quando il cronometro segna 13.

La Juve Next Gen ora si sbilancia (troppo presto, in verità) e al 19° è Kanoute in contropiede ad andare vicinissimo al raddoppio ma Perotti in recupero si produce in una specie di miracolo e lo anticipa con la punta del piede prima della battuta a colpo sicuro davanti al portiere.

Tre minuti dopo, però lo stesso Kanoute ha la possibilità di rifarsi ma tira alle stelle un calcio di rigore scaturito da un fallo di Scaglia su Mastrantonio.

E’ il secondo errore consecutivo dal dischetto per la squadra siciliana dopo quello di Taranto. Ora in campo c’è solo il Trapani ma i granata non riescono a mettere in sicurezza la gara. Passano ancora tre minuti e tocca a Zuppel dal limite dell’area calciare forte ma a lato sprecando un’altra occasione. Ora la Juventus Next Gen prova a riordinare le idee e pian piano si ripropone, ma lascia davvero spazi infiniti dalla cintola in giù.

Gli animi in campo si accendono e la fine del primo tempo vede il Trapani portarsi negli spogliatoi un gol di vantaggio ma anche tanto rammarico per non aver chiuso la gara quando ne era stato padrone. E infatti, in avvio di ripresa, il Trapani ha di che rammaricarsi perchè alla prima occasione la Juventus Next Gen (che intanto ha cambiato assetto mettendosi a tre) pareggia subito con un diagonale di Guerra dal limite dell’area dopo uno scambio con Seculin. Ma il Trapani ha deciso che deve essere il giorno dei rimpianti e allora al minuto 69 la squadra granata sbaglia il terzo rigore consecutivo (e il secondo in questa gara). Stavolta è Zuppel a calciare sulla destra del portiere Daffara che intercetta.

Ma non è finita la giostra delle occasioni buttate al vento perchè al minuto 79 è Karic da non più di 7-8 metri a scaricare addosso al portiere ospite prima che Benedetti ne sciupi un’altra calciando (con deviazione) sull’esterno della reta da buona posizione.

Al minuto 89 Carriero ha lo spazio per tirare da dentro l’area ma ne viene fuori una conclusione debole che Daffara controlla senza paure.

Finisce 1-1 una partita bellissima, con la Juventus Next Gen che, dopo Monopoli, riesce a uscire indenne da un altro campo caldissimo come il “Provinciale” di Trapani; i giovani torinesi hanno “ballato” un pò troppo in difesa ma senza mai disunirsi e mostrando grande attitudine a colpire in contropiede, soprattutto con Afena-Gyan come sempre una spanna sopra tutti.

Il Trapani ha poco da rimproverarsi sul piano dell’impegno e del gioco, ma mister Aronica deve riflettere parecchio sulla quantità infinita di grande occasioni da gol buttate, in moti casi figlie di poca “cattiveria” sotto porta.

TABELLINO

TRAPANI-JUVENTUS NEXT GEN 1-1 (1-0)

Reti: 14′ Ciotti, 48′ Guerra

Trapani: Seculin, Celiento, Karic, Marino (52′ Carriero), Lescano (65′ Udoh), Silvestri, Mastrantonio (52′ Crimi), Zuppel, Benedetti, Kanoute (85′ Spini), Ciotti. A disposizione: Ujkaj, Martina, Gelli, Bifulco, Fall, Carraro, Valletti. Allenatore: Salvatore Aronica.

Juventus Next Gen: Daffara, Citi, Scaglia F, Perotti, Comenencia, Macca (72′ Palumbo), Peeters (65′ Faticanti), Puczka (65′ Mulazzi), Guerra, Afena-Gyan, Semedo. A disposizione: Scaglia S., Cat Berro, Anghelè, Savio, Amaradio, Ledonne, Da Graca, Gil Puche, Owusu, Turco, Papadopoulos. Allenatore: Paolo Montero.

Ammoniti: 21′ Comenenica, 42′ Mastrantonio, 45′ Semedo, 45′ Benedetti, 76′ Scaglia, 84′ Crimi

I risultati della 5ª giornata

Venerdì 20 settembre

ore 20:45

Messina-Casertana 2-2

Sabato 21 settembre

ore 18:30

Sorrento-Turris 0-0

ore 20:45

Avellino-Latina 0-1

Cavese-Monopoli 0-1

Taranto-Altamura 1-2

Domenica 22 settembre

ore 16:15

Trapani-Juventus U23 1-1

ore 18:30

Giugliano-Catania

ore 20:45

Audace Cerignola-Potenza

Benevento-Foggia

Picerno-Crotone

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 10 Monopoli 10 Benevento 9 Catania 8 Picerno 8 Sorrento 8 Potenza 7 Trapani 6 Latina 6 Crotone 6 ACR Messina 5 Juventus U23 5 Foggia 5 Cavese 5 Giugliano 5 Turris 5 Casertana 4 Avellino 3 Altamura 3 Taranto 2

(Audace Cerignola, Benevento, Catania, Picerno, Potenza, Crotone, Foggia, Giugliano, 1 partita in meno)